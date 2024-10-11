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11 октября, 08:44

«На очередном спецзадании»: СМИ узнали и показали, где сейчас Суровикин

URA.ru опубликовал фото генерала РФ Сергея Суровикина на спецзадании в Африке

Сергей Суровикин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Сергей Суровикин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев

Генерал армии, герой РФ Сергей Суровикин отмечает день рождения — ему исполнилось 58 лет. URA.ru опубликовал фото военначаника, который сейчас находится в Африке.

Сергей Суровикин (справа). Фото © URA.ru

Сергей Суровикин (справа). Фото © URA.ru

Уточняется, что в настоящее время многие не могут поздравить генерала с праздником, так как не знают, где он находится. Тем временем агентство узнало, что Суровикин находится в Африке на специальном задании. На фотографиях герой России выглядит довольно бодрым. Однако сути доверенного Суровикину задания не раскрывают.

Сергей Суровикин в Африке. Фото © URA.ru

Сергей Суровикин в Африке. Фото © URA.ru

«Сергей Владимирович на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним всё в порядке», — отметил один из знакомых генерала.

В Думе оценили возможности Суровикина реализовать себя в Африке на благо России
В Думе оценили возможности Суровикина реализовать себя в Африке на благо России

Ранее Life.ru сообщал, что в мае Сергея Суровикина якобы видели в Кремле, но эта информация не подтвердилась. Позднее выяснилось, что генерал находился на своем рабочем месте в Алжире.

Дарья Нарыкова
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