«На очередном спецзадании»: СМИ узнали и показали, где сейчас Суровикин
URA.ru опубликовал фото генерала РФ Сергея Суровикина на спецзадании в Африке
Сергей Суровикин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Климентьев
Генерал армии, герой РФ Сергей Суровикин отмечает день рождения — ему исполнилось 58 лет. URA.ru опубликовал фото военначаника, который сейчас находится в Африке.
Сергей Суровикин (справа). Фото © URA.ru
Уточняется, что в настоящее время многие не могут поздравить генерала с праздником, так как не знают, где он находится. Тем временем агентство узнало, что Суровикин находится в Африке на специальном задании. На фотографиях герой России выглядит довольно бодрым. Однако сути доверенного Суровикину задания не раскрывают.
Сергей Суровикин в Африке. Фото © URA.ru
«Сергей Владимирович на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним всё в порядке», — отметил один из знакомых генерала.
Ранее Life.ru сообщал, что в мае Сергея Суровикина якобы видели в Кремле, но эта информация не подтвердилась. Позднее выяснилось, что генерал находился на своем рабочем месте в Алжире.