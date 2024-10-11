«На очередном спецзадании»: СМИ узнали и показали, где сейчас Суровикин

Генерал армии, герой РФ Сергей Суровикин отмечает день рождения — ему исполнилось 58 лет. URA.ru опубликовал фото военначаника, который сейчас находится в Африке.

Сергей Суровикин (справа). Фото © URA.ru

Уточняется, что в настоящее время многие не могут поздравить генерала с праздником, так как не знают, где он находится. Тем временем агентство узнало, что Суровикин находится в Африке на специальном задании. На фотографиях герой России выглядит довольно бодрым. Однако сути доверенного Суровикину задания не раскрывают.

Сергей Суровикин в Африке. Фото © URA.ru

«Сергей Владимирович на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним всё в порядке», — отметил один из знакомых генерала.