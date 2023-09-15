В Думе оценили возможности Суровикина реализовать себя в Африке на благо России
Появились фотографии генерала Сергея Суровикина из Алжира
В соцсетях появились фото с заместителем командующего Объединённой группировкой ВС РФ в районе проведения СВО генералом Сергеем Суровикиным. Снимки, сделанные в алжирском городе Оране, опубликованы на странице мечети Абд аль-Хамида бен Бадиса в Facebook*.
Член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв, комментируя в разговоре с SHOT кадры, заявил, что пока рано делать выводы, сможет ли Суровикин реализовать себя в Африке на благо Родины.
"Время покажет", — цитирует телеграм-канал парламентария.
Ранее в Кремле не стали отвечать на вопрос о генерале Суровикине, переадресовав его в Минобороны. Так там ответили на просьбу прокомментировать сообщения ряда телеграм-каналов: они написали о якобы отставке генерала и эту тему широко подхватили на Украине.
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