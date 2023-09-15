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Регион
Опубликовано 15 сентября 2023, 19:12
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В Думе оценили возможности Суровикина реализовать себя в Африке на благо России

Появились фотографии генерала Сергея Суровикина из Алжира

В соцсетях появились фото с заместителем командующего Объединённой группировкой ВС РФ в районе проведения СВО генералом Сергеем Суровикиным. Снимки, сделанные в алжирском городе Оране, опубликованы на странице мечети Абд аль-Хамида бен Бадиса в Facebook*.

Член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв, комментируя в разговоре с SHOT кадры, заявил, что пока рано делать выводы, сможет ли Суровикин реализовать себя в Африке на благо Родины.

"Время покажет", — цитирует телеграм-канал парламентария.

  • "Пропавшего" генерала Суровикина заметили в Алжире. Фото © Facebook* (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mosquee.ben.badis
    "Пропавшего" генерала Суровикина заметили в Алжире. Фото © Facebook* (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mosquee.ben.badis
  • "Пропавшего" генерала Суровикина заметили в Алжире. Фото © Facebook* (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mosquee.ben.badis
    "Пропавшего" генерала Суровикина заметили в Алжире. Фото © Facebook* (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mosquee.ben.badis
  • "Пропавшего" генерала Суровикина заметили в Алжире. Фото © Facebook* (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mosquee.ben.badis
    "Пропавшего" генерала Суровикина заметили в Алжире. Фото © Facebook* (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mosquee.ben.badis
  • "Пропавшего" генерала Суровикина заметили в Алжире. Фото © Facebook* (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mosquee.ben.badis
    "Пропавшего" генерала Суровикина заметили в Алжире. Фото © Facebook* (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mosquee.ben.badis

"Пропавшего" генерала Суровикина заметили в Алжире. Фото © Facebook* (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mosquee.ben.badis

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Ранее в Кремле не стали отвечать на вопрос о генерале Суровикине, переадресовав его в Минобороны. Так там ответили на просьбу прокомментировать сообщения ряда телеграм-каналов: они написали о якобы отставке генерала и эту тему широко подхватили на Украине.

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Facebook* (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mosquee.ben.badis

Наталья Исакова
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