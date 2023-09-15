В Думе оценили возможности Суровикина реализовать себя в Африке на благо России

В соцсетях появились фото с заместителем командующего Объединённой группировкой ВС РФ в районе проведения СВО генералом Сергеем Суровикиным. Снимки, сделанные в алжирском городе Оране, опубликованы на странице мечети Абд аль-Хамида бен Бадиса в Facebook*.

Член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв, комментируя в разговоре с SHOT кадры, заявил, что пока рано делать выводы, сможет ли Суровикин реализовать себя в Африке на благо Родины.

"Время покажет", — цитирует телеграм-канал парламентария.







