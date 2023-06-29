Кремль переадресовал Минобороны вопросы о генерале Суровикине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ситуации с заместителем командующего Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергеем Суровикиным, рекомендовал журналистам обращаться в Минобороны России.

"Рекомендую вам обращаться в Минобороны. Это прерогатива министерства", — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать слухи об отставке генерала Суровикина.

Отметим, что ранее ряд телеграм-каналов писал о якобы отставке Суровикина, эту тему широко подхватили на Украине. Однако официальных или других подтверждений подобная информация на данный момент не имеет.