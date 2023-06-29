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29 июня, 10:17

Кремль переадресовал Минобороны вопросы о генерале Суровикине

Песков не стал отвечать на вопросы о генерале Суровикине

<p>Генерал армии Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев</p>

Генерал армии Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ситуации с заместителем командующего Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергеем Суровикиным, рекомендовал журналистам обращаться в Минобороны России.

"Рекомендую вам обращаться в Минобороны. Это прерогатива министерства", — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать слухи об отставке генерала Суровикина.

Отметим, что ранее ряд телеграм-каналов писал о якобы отставке Суровикина, эту тему широко подхватили на Украине. Однако официальных или других подтверждений подобная информация на данный момент не имеет.

Генерал Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК "Вагнер"

Генерал Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК "Вагнер"

Напомним, что последний раз Суровикин появлялся на публике 24 июня. Он одним из первых осудил мятеж ЧВК "Вагнер" и призвал вооружённых бойцов немедленно подчиниться приказу российского лидера Владимира Путина.

Александр Юнашев
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