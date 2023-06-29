Кремль переадресовал Минобороны вопросы о генерале Суровикине
Песков не стал отвечать на вопросы о генерале Суровикине
Генерал армии Сергей Суровикин. Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ситуации с заместителем командующего Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергеем Суровикиным, рекомендовал журналистам обращаться в Минобороны России.
"Рекомендую вам обращаться в Минобороны. Это прерогатива министерства", — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать слухи об отставке генерала Суровикина.
Отметим, что ранее ряд телеграм-каналов писал о якобы отставке Суровикина, эту тему широко подхватили на Украине. Однако официальных или других подтверждений подобная информация на данный момент не имеет.
Напомним, что последний раз Суровикин появлялся на публике 24 июня. Он одним из первых осудил мятеж ЧВК "Вагнер" и призвал вооружённых бойцов немедленно подчиниться приказу российского лидера Владимира Путина.