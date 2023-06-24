Генерал Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК "Вагнер"

ЧВК "Вагнер" должна подчиниться приказу российского лидера Владимира Путина и решить все проблемы мирным путём. Соответствующее заявление сделал заместитель командующего объединённой группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин и призвал не играть на руку противнику.

В обращении Суровикин обратился к руководству, командирам и бойцам ЧВК "Вагнер", призвал их остановиться и прекратить играть на руку противнику, который лишь ждёт обострения внутриполитической обстановки.

"Нельзя играть на руку противнику в это тяжёлое для страны время. Пока не поздно, и нужно, и необходимо сделать — это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путём", — заявил Суровикин.