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24 июня, 01:21

Генерал Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК "Вагнер"

Суровикин призвал ЧВК "Вагнер" не играть на руку ВСУ и решить проблемы мирным путём

ЧВК "Вагнер" должна подчиниться приказу российского лидера Владимира Путина и решить все проблемы мирным путём. Соответствующее заявление сделал заместитель командующего объединённой группировкой российских войск в районе проведения специальной военной операции Сергей Суровикин и призвал не играть на руку противнику.

Генерал армии Сергей Суровикин призвал ЧВК "Вагнер" не играть на руку противнику и решить всё мирным путём. Обложка © t.me / "Минобороны РФ"

В обращении Суровикин обратился к руководству, командирам и бойцам ЧВК "Вагнер", призвал их остановиться и прекратить играть на руку противнику, который лишь ждёт обострения внутриполитической обстановки.

"Нельзя играть на руку противнику в это тяжёлое для страны время. Пока не поздно, и нужно, и необходимо сделать — это подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента Российской Федерации, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения, решить все проблемы только мирным путём", — заявил Суровикин.

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Напомним, ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело. О ситуации доложили президенту страны Владимиру Путину.

Обложка ©

t.me / "Минобороны РФ"

Оксана Попова
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