В Алжире продолжат "стремиться в Азию" даже после непринятия в БРИКС
Глава МИД Алжира: После непринятия в БРИКС страна продолжит стремиться в Азию
Алжир продолжит "стремиться в Азию" даже после непринятия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил глава МИД страны Ахмед Аттаф. Как сообщает ИА EADaily, министр отметил, что государство не прекратит "смотреть" на это направление, тем самым намекнув на дальнейшие попытки интеграции.
При этом отмечается, что непринятие страны в БРИКС нанесло сильный ущерб репутации президента Абдельмаджида Теббуна и Министерству иностранных дел страны.
В то же время некоторые алжирские СМИ сообщили, что в препятствии присоединению Алжира к БРИКС виновата Индия. По их версии, вступлению помешала июльская поездка премьера этой страны во Францию, когда её лидер Эмманюэль Макрон призвал Нарендру Моди не поддерживать вступление Алжира — основного арабского и африканского соперника Парижа. Алжирские издания пишут, что Индия могла применить вето, потому что для неё арабское государство показалось сильно дружественным с Пекином, с которым у Нью-Дели есть территориальные споры и конкуренция в азиатском регионе. Утверждается также, что Индия считает подходящей для БРИКС более прозападную Эфиопию, с которой у республики отношения намного лучше, чем у Пекина.
Напомним, с 1 января 2024 года БРИКС пополнится шестью новыми членами: Аргентиной, Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, после расширения организация не поменяет своё название. Это, отметил он, подчеркнёт преемственность работы.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ