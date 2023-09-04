В Алжире продолжат "стремиться в Азию" даже после непринятия в БРИКС

Алжир продолжит "стремиться в Азию" даже после непринятия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил глава МИД страны Ахмед Аттаф. Как сообщает ИА EADaily , министр отметил, что государство не прекратит "смотреть" на это направление, тем самым намекнув на дальнейшие попытки интеграции.

В то же время некоторые алжирские СМИ сообщили, что в препятствии присоединению Алжира к БРИКС виновата Индия. По их версии, вступлению помешала июльская поездка премьера этой страны во Францию, когда её лидер Эмманюэль Макрон призвал Нарендру Моди не поддерживать вступление Алжира — основного арабского и африканского соперника Парижа. Алжирские издания пишут, что Индия могла применить вето, потому что для неё арабское государство показалось сильно дружественным с Пекином, с которым у Нью-Дели есть территориальные споры и конкуренция в азиатском регионе. Утверждается также, что Индия считает подходящей для БРИКС более прозападную Эфиопию, с которой у республики отношения намного лучше, чем у Пекина.