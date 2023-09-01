Пушков указал на растерянность Макрона из-за Африки

Он сравнил развернувшуюся схватку за Африку с периодом 1060–1970 годов — "битвой между советским и западным блоками за политическую ориентацию получивших независимость африканских государств". Некоторые из них уже тогда провозгласили соцориентацию и стали опираться на СССР и его союзников. Новый процесс отторжения рядом африканских стран прежних западных митрополий Пушков назвал процессом 2.0. Причину он видит в том, что "бывшие колониальные державы не ставили перед собой цель помочь устойчивому развитию стран Африки, предпочитая этому куда более лёгкую ставку на коррупцию правящих элит, военные режимы, а в случае необходимости — и на перевороты".