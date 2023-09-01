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1 сентября, 03:06

Пушков указал на растерянность Макрона из-за Африки

Пушков: Макрон растерян и раздражён из-за успешной политики России в Африке

Президент Франции Эмманюэль Макрон растерян из-за ситуации в Африке, потому что ему нечего противопоставить ресурсу Москвы на континенте. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале.

Он сравнил развернувшуюся схватку за Африку с периодом 1060–1970 годов — "битвой между советским и западным блоками за политическую ориентацию получивших независимость африканских государств". Некоторые из них уже тогда провозгласили соцориентацию и стали опираться на СССР и его союзников. Новый процесс отторжения рядом африканских стран прежних западных митрополий Пушков назвал процессом 2.0. Причину он видит в том, что "бывшие колониальные державы не ставили перед собой цель помочь устойчивому развитию стран Африки, предпочитая этому куда более лёгкую ставку на коррупцию правящих элит, военные режимы, а в случае необходимости — и на перевороты".

"Франция, всегда придававшая своей бывшей африканской империи огромное значение, перестаёт контролировать дотоле послушные — и богатые природными ресурсами — регионы", — отметил сенатор, добавив, что память о политике Франции в Алжире связана с четырьмя годами колониальной войны и миллионом убитых алжирцев.

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Россию же, по его словам, воспринимают как наследницу Советского Союза, много помогавшего Африке. И сейчас она усиливает влияние на континенте благодаря "дипломатии памяти". Парижу трудно что-то этому противопоставить.

Напомним, в июне СМИ сообщили, что Эмманюэль Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу дать ему возможность выступить на грядущем саммите БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге. Как отмечал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его присутствие там неуместно. В июле стало известно, что Рамафоса направил приглашения лидерам 70 государств, среди которых не было ни Макрона, ни лидеров США или Великобритании. Саммит БРИКС прошёл 22–24 августа.

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Telegram / Алексей Пушков

Лариса Сафронова
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