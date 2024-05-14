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14 мая, 17:22

Соловьёв раскрыл местонахождение Суровикина

Телеведущий Соловьёв: Сергей Суровикин находится в Алжире

Сергей Суровикин. Обложка © ТАСС / AP

Сергей Суровикин. Обложка © ТАСС / AP

Российский военачальник, экс-главком воздушно-космических сил Сергей Суровикин находится на своём рабочем месте в Алжире. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

"Суровикин в настоящее время находится на своём рабочем месте в Алжирской Народной Демократической Республике", — написал Соловьёв в телеграм-канале.

Таким образом журналист опроверг появившуюся в телеграм-каналах информацию, что Суровикин якобы прилетел в Россию и посетил Кремль.

Суровикин дал первый комментарий за несколько месяцев
Суровикин дал первый комментарий за несколько месяцев

Ранее в Сети появились фотографии генерала Суровикина из Алжира. При этом член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв, комментируя кадры, заявил, что пока рано делать выводы, сможет ли он реализовать себя в Африке на благо Родины.

Наталья Исакова
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