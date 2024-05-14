Соловьёв раскрыл местонахождение Суровикина
Телеведущий Соловьёв: Сергей Суровикин находится в Алжире
Сергей Суровикин. Обложка © ТАСС / AP
Российский военачальник, экс-главком воздушно-космических сил Сергей Суровикин находится на своём рабочем месте в Алжире. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв.
"Суровикин в настоящее время находится на своём рабочем месте в Алжирской Народной Демократической Республике", — написал Соловьёв в телеграм-канале.
Таким образом журналист опроверг появившуюся в телеграм-каналах информацию, что Суровикин якобы прилетел в Россию и посетил Кремль.
Ранее в Сети появились фотографии генерала Суровикина из Алжира. При этом член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв, комментируя кадры, заявил, что пока рано делать выводы, сможет ли он реализовать себя в Африке на благо Родины.