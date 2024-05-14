Соловьёв раскрыл местонахождение Суровикина

Российский военачальник, экс-главком воздушно-космических сил Сергей Суровикин находится на своём рабочем месте в Алжире. Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

"Суровикин в настоящее время находится на своём рабочем месте в Алжирской Народной Демократической Республике", — написал Соловьёв в телеграм-канале.

Таким образом журналист опроверг появившуюся в телеграм-каналах информацию, что Суровикин якобы прилетел в Россию и посетил Кремль.