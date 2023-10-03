Суровикин дал первый комментарий за несколько месяцев
НИ: Генерал Суровикин посетил храм в Подмосковье и заявил "служу Отечеству"
Генерал армии Сергей Суровикин дал первый комментарий журналистам за несколько месяцев. Как утверждает издание "Новые известия", он вместе с членами семьи приехал на молитву в один из храмов в Подмосковье.
Предположительно, генерал армии Сергей Суровикин с членами семьи приехал в один из подмосковных храмов. Фото © "Новые известия"
На вопрос журналистов, чем он теперь занимается, Суровикин от каких-либо комментариев отказался, заявив лишь, что он "служит Отечеству".
Ранее Лайф сообщал о том, что в Сети появились фотографии генерала Суровикина из Алжира. При этом член Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв, комментируя кадры, заявил, что пока рано делать выводы, сможет ли он реализовать себя в Африке на благо Родины.
ТАСС / Михаил Климентьев