Суровикин дал первый комментарий за несколько месяцев

Генерал армии Сергей Суровикин дал первый комментарий журналистам за несколько месяцев. Как утверждает издание "Новые известия", он вместе с членами семьи приехал на молитву в один из храмов в Подмосковье.

Предположительно, генерал армии Сергей Суровикин с членами семьи приехал в один из подмосковных храмов. Фото © "Новые известия"

На вопрос журналистов, чем он теперь занимается, Суровикин от каких-либо комментариев отказался, заявив лишь, что он "служит Отечеству".