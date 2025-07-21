Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским близок к краху, скоро в зоне СВО произойдут серьёзные изменения, уверена экстрасенс Аделина Панина. Тем не менее, по её словам, «украинцам придётся ещё помучиться от действий их хунты», которая не заинтересована в урегулировании конфликта.

Мистик подчеркнула, что Зеленский хочет затянуть боевые действия, что выгодно как ему, так и его хозяевам. При этом у врагов России, развязавших конфликт с целью ослабить нашу страну, нет шансов на успех. На самой же Украине скоро начнётся грызня за власть.

«Что ждёт Зеленского? Я вижу его скорое исчезновение или побег. У многих будет складываться впечатление, будто мы его потеряли. Покажется, что он просто исчез с лица земли. На самом деле он попытается спрятаться», — цитирует экстрасенса сайт MK.ru.