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21 июля, 09:08

«Исчез с лица земли»: Зеленскому предрекли страшный конец в самое ближайшее время

Экстрасенс Панина предрекла крах режима Зеленского к концу лета или осенью

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским близок к краху, скоро в зоне СВО произойдут серьёзные изменения, уверена экстрасенс Аделина Панина. Тем не менее, по её словам, «украинцам придётся ещё помучиться от действий их хунты», которая не заинтересована в урегулировании конфликта.

Мистик подчеркнула, что Зеленский хочет затянуть боевые действия, что выгодно как ему, так и его хозяевам. При этом у врагов России, развязавших конфликт с целью ослабить нашу страну, нет шансов на успех. На самой же Украине скоро начнётся грызня за власть.

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«Что ждёт Зеленского? Я вижу его скорое исчезновение или побег. У многих будет складываться впечатление, будто мы его потеряли. Покажется, что он просто исчез с лица земли. На самом деле он попытается спрятаться», — цитирует экстрасенса сайт MK.ru.

Бегство Зеленского, по её словам, станет началом конца СВО. Это произойдёт в ближайшем будущем: либо к концу лета, либо осенью текущего года, заключила мистик.

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Ранее Владимир Зеленский вновь заявил о желании встретиться с Владимиром Путиным. По его словам, «нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир — действительно продолжительный». После этого Зеленского заподозрили в желании получить гарантии безопасности от Путина.

Борис Эльфанд
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