Перестановки в украинском правительстве говорят лишь о том, что Владимир Зеленский продолжает узурпировать власть. По сути, это стандартный сговор высших должностных лиц, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его мнению, процедура отставки прежнего кабмина и назначение нового состава были проведены с грубыми нарушениями Конституции и законов страны. По его словам, эту схему специально разработали под себя высшие государственные чиновники и депутаты Верховной рады, чтобы удержаться у власти.

Он подчеркнул, что парламент, одобрив отставку премьер-министра, действовал вопреки закону о правовом режиме военного положения, который запрещает прекращение полномочий кабинета министров во время военного положения. Так, законодательство работает на Украине лишь выборочно, что и свидетельствует о диктатуре режима Зеленского, который до сих пор называет себя президентом, хотя срок его полномочий истёк в мае 2024 года.

«Таким образом, в действиях высших должностных лиц Украины, включая Зеленского, содержатся признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Украины «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», заключавшиеся в захвате исполнительной власти в государстве в результате неконституционного функционирования коалиции депутатских фракций в Верховной раде», — пишет Медведчук.

В заключение он предрёк масштабную политическую борьбу между оставшимися украинскими силами и экономическими группами.