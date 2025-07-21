На Западе встревожены из-за зажатого в тиски Зеленского

Владимир Зеленский находится в непростом положении, поскольку на него давят как внешние, так и внутренние факторы. Чтобы как-то сгладить ситуацию, ему потребовались перестановки в правительстве. Об этом сообщает Financial Times.

На прошлой неделе глава киевского режима провёл кадровые изменения в составе правительства. Этот шаг говорит о стремлении подлатать шатающееся государство в условиях затяжного конфликта. В противном случае оно просто не выдержит, считают авторы.