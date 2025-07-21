На Западе встревожены из-за зажатого в тиски Зеленского
FT: На Зеленского давят как внутри, так и за пределами Украины
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Владимир Зеленский находится в непростом положении, поскольку на него давят как внешние, так и внутренние факторы. Чтобы как-то сгладить ситуацию, ему потребовались перестановки в правительстве. Об этом сообщает Financial Times.
На прошлой неделе глава киевского режима провёл кадровые изменения в составе правительства. Этот шаг говорит о стремлении подлатать шатающееся государство в условиях затяжного конфликта. В противном случае оно просто не выдержит, считают авторы.
«Зеленский сталкивается с серьёзным давлением и на поле боя, и на внутреннем фронте. На прошлой неделе он произвёл перестановки в правительстве, понимая, что ему необходимо каким-то образом укрепить устойчивость своей страны, чтобы она могла выдержать длительную войну», — сказано в тексте публикации.
Напомним, что в украинском кабмине произошли некоторые изменения. Теперь пост премьер-министра будет занимать Юлия Свириденко, а ранее занимавший этот пост Денис Шмыгаль стал министром обороны. В США считают, что Зеленский решился на такие перестановки, чтобы угодить главе Белого дома.