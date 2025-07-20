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Регион
20 июля, 16:32

Зеленский заявил о намерении бить вглубь России

Зеленский призвал усилить удары по российской логистике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Nicolas Economou

Владимир Зеленский заявил о необходимости наносить больше ударов по транспортной инфраструктуре России, чтобы подорвать её логистику. Об этом он сообщил в соцсетях после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«Российская логистика должна ощутимо страдать», — написал нелегитимный президент Украины, считая, что РФ якобы затягивает конфликт.

По словам главы киевского режима, страна планирует увеличить финансирование производства и закупок дронов для атак на территорию РФ. Сейчас командование ВСУ совместно с Минобороны и СНБО рассматривает заявки на дополнительные контракты, которые могут быть подписаны уже на следующей неделе.

Зеленский утверждает, что Россия «затягивает конфликт», и усиление ударов по её логистике должно осложнить ситуацию для Москвы.

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Ранее Владимир Зеленский заявил о намерении Украины взыскать с России 6,9 миллиарда долларов компенсации через международные арбитражные институты. По словам украинского лидера, несколько международных арбитражей уже вынесли решения в пользу Украины на указанную сумму.

Анастасия Никонорова
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