Владимир Зеленский заявил о необходимости наносить больше ударов по транспортной инфраструктуре России, чтобы подорвать её логистику. Об этом он сообщил в соцсетях после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«Российская логистика должна ощутимо страдать», — написал нелегитимный президент Украины, считая, что РФ якобы затягивает конфликт.

По словам главы киевского режима, страна планирует увеличить финансирование производства и закупок дронов для атак на территорию РФ. Сейчас командование ВСУ совместно с Минобороны и СНБО рассматривает заявки на дополнительные контракты, которые могут быть подписаны уже на следующей неделе.

Зеленский утверждает, что Россия «затягивает конфликт», и усиление ударов по её логистике должно осложнить ситуацию для Москвы.