Зеленский задумал взыскать с РФ почти 7 млрд долларов
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Владимир Зеленский объявил о планах Украины взыскать с России 6,9 миллиарда долларов через международные арбитражи. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.
«В настоящее время мы имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов», — заявил Зеленский.
Он уточнил, что Киев готовит конкретные действия для принудительного взыскания этих средств. Экс-комик подчеркнул, что решения арбитражей доказывают юридическую ответственность России и подтверждают эффективность международного права.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский стремится получить от российского президента Владимира Путина гарантии безопасности, и именно это стало причиной его желания вступить в переговоры с российским лидером. По мнению экспертов, бывший комик «заботится о своем будущем, чтобы сохранить накопленные средства».