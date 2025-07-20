Зеленский задумал взыскать с РФ почти 7 млрд долларов

Владимир Зеленский объявил о планах Украины взыскать с России 6,9 миллиарда долларов через международные арбитражи. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

«В настоящее время мы имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов», — заявил Зеленский.

Он уточнил, что Киев готовит конкретные действия для принудительного взыскания этих средств. Экс-комик подчеркнул, что решения арбитражей доказывают юридическую ответственность России и подтверждают эффективность международного права.