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20 июля, 12:47

Зеленский задумал взыскать с РФ почти 7 млрд долларов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Владимир Зеленский объявил о планах Украины взыскать с России 6,9 миллиарда долларов через международные арбитражи. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.

«В настоящее время мы имеем уже несколько положительных решений международных арбитражей на общую сумму 6,9 миллиарда долларов», — заявил Зеленский.

Он уточнил, что Киев готовит конкретные действия для принудительного взыскания этих средств. Экс-комик подчеркнул, что решения арбитражей доказывают юридическую ответственность России и подтверждают эффективность международного права.

Зеленскому указали на ложь в заявлении о переговорах с Россией
Зеленскому указали на ложь в заявлении о переговорах с Россией

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский стремится получить от российского президента Владимира Путина гарантии безопасности, и именно это стало причиной его желания вступить в переговоры с российским лидером. По мнению экспертов, бывший комик «заботится о своем будущем, чтобы сохранить накопленные средства».

Александра Мышляева
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