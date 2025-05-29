Это жизненно важно: В Чехии хотят поражения России

Предотвращение победы России в украинском конфликте входит в число жизненно важных интересов Чехии. Об этом заявил глава МИД республики Ян Липавский.

«В наших жизненно важных интересах, чтобы [Россия] не добилась успехов», — говорится в заявлении чешского дипломатического ведомства.

Глава чешского МИД добавил, что Прага останется надёжным партнёром ЕС и НАТО. Также Чехия будет активном членом разработки, принятии и претворения в жизнь коллективных решений.