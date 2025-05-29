Это жизненно важно: В Чехии хотят поражения России
Глава МИД Липавский: Чехии нужно, чтобы Россия не добилась успехов на Украине
Ян Липавский. Обложка © ТАСС / AP / Mykola Tys
Предотвращение победы России в украинском конфликте входит в число жизненно важных интересов Чехии. Об этом заявил глава МИД республики Ян Липавский.
«В наших жизненно важных интересах, чтобы [Россия] не добилась успехов», — говорится в заявлении чешского дипломатического ведомства.
Глава чешского МИД добавил, что Прага останется надёжным партнёром ЕС и НАТО. Также Чехия будет активном членом разработки, принятии и претворения в жизнь коллективных решений.
Напомним, что Чехия является одним из наиболее активных военных спонсоров Киева. За четыре месяца нынешнего года Прага поставила на Украину 400 тысяч снарядов для артиллерийских орудий крупного калибра. Эти боеприпасы были специально закуплены в третьих странах в рамках чешской инициативы.