«Предал всех»: Захарова резко ответила на слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова резко отреагировала на заявление главы МИД Чехии Яна Липавского относительно судьбы памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

«Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИД Чехии. Предал всех, включая своих собственных сограждан», — заявила дипломат газете «Известия».

Липавский, отвечая на запрос российского посла в Праге Александра Змеевского о местонахождении монумента, заявил, что у России «нет никаких прав» на этот памятник. Он аргументировал это тем, что монумент был установлен чешскими большевиками «в знак подобострастия к СССР», а чешские демократы приняли решение о его демонтаже.

Липавский ясно дал понять, что вопрос о памятнике находится исключительно в ведении Чехии.