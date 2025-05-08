Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил об отсутствии у России каких-либо прав на памятник маршалу Ивану Коневу. Об этом он сообщил в своём блоге в X после обращения посла РФ в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь в определении точного местонахождения монумента. Событие вызвало резкую реакцию в политических кругах.

«Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве», — написал Липавский.

По словам главы МИД Чехии, демонтаж же памятника был решением чешских демократов, желавших подчеркнуть «тёмную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов».