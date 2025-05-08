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8 мая, 02:06

Чешский министр Липавский: Россия не имеет никаких прав на памятник Коневу

Ян Липавский. Обложка © Х / Jan Lipavský

Ян Липавский. Обложка © Х / Jan Lipavský

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил об отсутствии у России каких-либо прав на памятник маршалу Ивану Коневу. Об этом он сообщил в своём блоге в X после обращения посла РФ в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь в определении точного местонахождения монумента. Событие вызвало резкую реакцию в политических кругах.

«Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве», — написал Липавский.

По словам главы МИД Чехии, демонтаж же памятника был решением чешских демократов, желавших подчеркнуть «тёмную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов».

В Петербурге разгорелся скандал из-за копии памятника «Родина-мать» в тапочках
В Петербурге разгорелся скандал из-за копии памятника «Родина-мать» в тапочках

Напомним, что ещё в марте 2024 года МВД РФ завело дела на более чем 50 «декоммунизаторов» из Польши, Чехии и Балтии. Чиновников объявили в розыск за уничтожение воинских захоронений и снос мемориалов павшим бойцам и генералам Красной армии.

Антон Голыбин
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