Чешский министр Липавский: Россия не имеет никаких прав на памятник Коневу
Ян Липавский. Обложка © Х / Jan Lipavský
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил об отсутствии у России каких-либо прав на памятник маршалу Ивану Коневу. Об этом он сообщил в своём блоге в X после обращения посла РФ в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь в определении точного местонахождения монумента. Событие вызвало резкую реакцию в политических кругах.
«Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге 6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве», — написал Липавский.
По словам главы МИД Чехии, демонтаж же памятника был решением чешских демократов, желавших подчеркнуть «тёмную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов».
Напомним, что ещё в марте 2024 года МВД РФ завело дела на более чем 50 «декоммунизаторов» из Польши, Чехии и Балтии. Чиновников объявили в розыск за уничтожение воинских захоронений и снос мемориалов павшим бойцам и генералам Красной армии.