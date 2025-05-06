В Петербурге разгорелся скандал из-за копии памятника «Родина-мать» в тапочках

На Площади Победы в Санкт-Петербурге демонтирована копия знаменитого памятника «Родина-мать». Скульптор представил миниатюру монумента, расположенного в Волгограде, не в классическом стиле, а в пляжных тапочках. Именно они и стали причиной недовольства местных жителей. Петербуржцы настаивали на том, чтобы статую убрали до празднования Дня Победы.

Как передаёт 78.ru, мнение людей было услышано. Статую демонтировали, а её место уже заняла другая композиция.