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6 мая, 17:14

В Петербурге разгорелся скандал из-за копии памятника «Родина-мать» в тапочках

78.ru: В Петербурге убрали копию памятника «Родина-мать» в пляжных тапочках

Копия памятника «Родина-мать» в тапочках. Обложка © Пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Копия памятника «Родина-мать» в тапочках. Обложка © Пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга

На Площади Победы в Санкт-Петербурге демонтирована копия знаменитого памятника «Родина-мать». Скульптор представил миниатюру монумента, расположенного в Волгограде, не в классическом стиле, а в пляжных тапочках. Именно они и стали причиной недовольства местных жителей. Петербуржцы настаивали на том, чтобы статую убрали до празднования Дня Победы.

Как передаёт 78.ru, мнение людей было услышано. Статую демонтировали, а её место уже заняла другая композиция.

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Ранее объектом, вызвавшим негодование общественности, стал памятник огрызку яблока, который появился на центральной площади города Мичуринск. По замыслу создателей, эта композиция призвана символизировать принципы экологии и здорового питания. Однако горожане восприняли этот креативный объект без особого энтузиазма.

Ольга Сливченко
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