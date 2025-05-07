Чешский чиновник «порадовал» Зеленского носками с горящим Кремлём
Член делегации Чехии надел на встречу с Зеленским носки с горящим Кремлём
Носки члена чешской делегации. Обложка © X / okundra
Встреча Владимира Зеленского с чешским правительством не обошлась без сюрпризов. На одном из членов чешской делегации был замечен весьма необычный аксессуар. Фотографию опубликовал чешский журналист Ондржей Кундра в соцсети X.
Журналист обратил внимание на то, что спецпредставитель Чехии по вопросам восстановления Украины, был замечен на встрече в носках с рисунком горящего Кремля.
«Это Томаш Копечный», — написал Кундра.
Напомним, что Владимир Зеленский ранее посещал Прагу и обещал Украине «хорошие новости» об авиации ВСУ. Глава киевского режима надеялся убедить Прагу передать Украине F-16 и обучить украинских пилотов управлению этими истребителями.