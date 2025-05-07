Чешский чиновник «порадовал» Зеленского носками с горящим Кремлём

Встреча Владимира Зеленского с чешским правительством не обошлась без сюрпризов. На одном из членов чешской делегации был замечен весьма необычный аксессуар. Фотографию опубликовал чешский журналист Ондржей Кундра в соцсети X.

Журналист обратил внимание на то, что спецпредставитель Чехии по вопросам восстановления Украины, был замечен на встрече в носках с рисунком горящего Кремля.

«Это Томаш Копечный», — написал Кундра.