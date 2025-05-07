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7 мая, 09:14

Чешский чиновник «порадовал» Зеленского носками с горящим Кремлём

Член делегации Чехии надел на встречу с Зеленским носки с горящим Кремлём

Носки члена чешской делегации. Обложка © X / okundra

Носки члена чешской делегации. Обложка © X / okundra

Встреча Владимира Зеленского с чешским правительством не обошлась без сюрпризов. На одном из членов чешской делегации был замечен весьма необычный аксессуар. Фотографию опубликовал чешский журналист Ондржей Кундра в соцсети X.

Журналист обратил внимание на то, что спецпредставитель Чехии по вопросам восстановления Украины, был замечен на встрече в носках с рисунком горящего Кремля.

«Это Томаш Копечный», — написал Кундра.

Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в парламенте Чехии
Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в парламенте Чехии

Напомним, что Владимир Зеленский ранее посещал Прагу и обещал Украине «хорошие новости» об авиации ВСУ. Глава киевского режима надеялся убедить Прагу передать Украине F-16 и обучить украинских пилотов управлению этими истребителями.

Мария Любицкая
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