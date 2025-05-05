Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в парламенте Чехии

Владимир Зеленский во время визита в парламент Чехии сфотографировался с украинками, которые трудятся там уборщицами. Фото опубликовал местный фотограф Даниэль Моравец.

На фотографии экс-юморист стоит в компании трёх женщин. Похоже, что они довольны компанией и мило общаются.