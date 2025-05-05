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5 мая, 19:35

Зеленский сфотографировался с украинскими уборщицами в парламенте Чехии

Зеленский и украинки, занимающиеся уборкой чешского парламента. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Daniel Moravec

Зеленский и украинки, занимающиеся уборкой чешского парламента. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Daniel Moravec

Владимир Зеленский во время визита в парламент Чехии сфотографировался с украинками, которые трудятся там уборщицами. Фото опубликовал местный фотограф Даниэль Моравец.

На фотографии экс-юморист стоит в компании трёх женщин. Похоже, что они довольны компанией и мило общаются.

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Напомним, что Владимир Зеленский прилетел в Прагу накануне и пообещал Украине «хорошие новости» об авиации ВСУ. Киевский лидер хотел убедить чешских союзников передать Незалежной новые истребители F-16 и взять новых украинских пилотов на обучение.

Юрий Лысенко
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