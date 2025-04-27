Чехия поставила на Украину ещё 400 тысяч снарядов для артиллерийских орудий

Чехия в рамках специальной инициативы по боеприпасам в течение четырёх месяцев 2025 года отправила на Украину дополнительно 400 тысяч артиллерийских снарядов крупного калибра из третьих стран. Об этом 27 апреля сообщила министр обороны европейского государства Яна Чернохова.

«Мы поставим столько боеприпасов, сколько сможем найти по всему миру. И ресурсов у нас ещё хватает, таких ресурсов на данный момент ещё около полутора миллионов», — цитирует Чернохову агентство CTK.

Министр напомнила, что в 2024 году в рамках этой же инициативы Украина получила приблизительно 1,5 миллиона единиц боеприпасов. По словам Черноховой, успех в сборе необходимой суммы для оплаты снарядов и их доставки на Украину зависит от спонсоров.