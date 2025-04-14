Чехи испугались массового приезда украинских военных со сломанной психикой

В Чехии обеспокоились приездом украинских ветеранов с травмированной психикой после окончания боевых действий. Сейчас в стране проживают около 380 тысяч беженцев, среди которых много женщин и детей. Вероятнее всего, их отцы захотят приехать к семьям, сообщает Euroactiv.

«Мы должны ожидать, что многие ветераны могут приехать в Чешскую Республику, чтобы воссоединиться со своими семьями. Некоторые из них могут найти работу в организованной преступности», — заявил Ладислав Штиха, представитель разведывательных служб Чехии.

Также представитель разведки не исключил, что после окончания конфликта может начаться незаконная торговля оружием на чёрном рынке. Чехии необходимо укрепить внутреннюю безопасность, чтобы справиться с этими проблемами.