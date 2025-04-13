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Регион
13 апреля, 07:02

В Австрии призвали остановить выплаты и льготы для переехавших украинских семей

Украинские беженцы в Европе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Украинские беженцы в Европе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Австрийский министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм заявила о необходимости прекратить предоставление украинским беженцам привилегированного доступа к льготам. По её мнению, существующая система, в рамках которой украинцы получают все льготы сразу, в отличие от других просителей убежища, создаёт несправедливость.

Как отмечали журналисты Exxpress, в Зальцбург чаще переселяются многодетные семьи, прибывающие из Закарпатской области Украины, региона, который не пострадал от военных действий. Они получают полный спектр социальных выплат, включая пособия.

«Я считаю, что постановление о перемещённых лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено», — заявила Плакольм.

Украинских беженцев хотят лишить пособий в Германии, чтобы спровадить домой
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Ранее стало известно, что свыше 30 тысяч украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии с 2022 года. В настоящее время лишь 68 тысяч приезжих продолжают пользоваться этой защитой.

Мария Любицкая
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