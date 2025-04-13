В Австрии призвали остановить выплаты и льготы для переехавших украинских семей

Австрийский министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм заявила о необходимости прекратить предоставление украинским беженцам привилегированного доступа к льготам. По её мнению, существующая система, в рамках которой украинцы получают все льготы сразу, в отличие от других просителей убежища, создаёт несправедливость.

Как отмечали журналисты Exxpress, в Зальцбург чаще переселяются многодетные семьи, прибывающие из Закарпатской области Украины, региона, который не пострадал от военных действий. Они получают полный спектр социальных выплат, включая пособия.

«Я считаю, что постановление о перемещённых лицах с Украины должно быть немедленно приостановлено», — заявила Плакольм.