10 октября, 13:51

Польша отказала Украине в помощи с отражением ракетных атак

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adil_Designs

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о невозможности одностороннего принятия решения по уничтожению российских ракет в украинском небе. Комментарий прозвучал во время рабочего визита во Львов.

«В НАТО действует интегрированная система противовоздушной обороны, и такие решения должны быть решениями всего НАТО, а не только лишь Польши», — заявил Сикорский.

Ранее Сикорский заявлял, что Польша пока не намерена полностью разрывать дипломатические отношения с Россией, однако готова принять решительные меры, если повторятся «диверсии» против российских представительств.

