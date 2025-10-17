«Дело закрыто»: Туск поддержал отказ суда выдать Германии «главного» по подрыву «Севпотоков»
Премьер-министр Польши Дональд Туск считает верным решение польского суда не передавать Германии украинца Владимира Журавлёва, подозреваемого в организации взрывов на «Северных потоках». Своим мнением он поделился в соцсети Х.
«Польский суд отказался экстрадировать в Германию украинца, и освободил его из-под стражи. И правильно. Дело закрыто», — написал Туск.
До этого Туск заявлял, что Варшава не заинтересована в выдаче Украине Журавлёва, которого подозревают в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Украинца задержали польские правоохранители в Прушкуве 30 сентября по европейскому ордеру на арест. 15 октября Италия также приостановила экстрадицию украинца Сергея Кузнецова, связанного с тем же делом о взрывах на «Северных потоках».
