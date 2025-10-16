Фигурант дела о «Северных потоках» Журавлев стал причиной скандала в Польше

Гражданин Украины Владимир Журавлев, подозреваемый в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток», стал причиной скандала в польском сейме. Сообщение об этом распространило агентство РАР.

Комиссия сейма по вопросам юстиции провела в среду вечером заседание, посвящённое рассмотрению бюджетных ассигнований для Конституционного и Верховного судов в проекте бюджета на 2026 год. Депутат Павел Яблоньский (PiS) потребовал прекратить заседание комиссии, сославшись на информацию о готовящемся рассмотрении спорного законопроекта комиссией по обороне. Речь идёт о планах отменить уголовную ответственность для поляков, вступивших в ВСУ вопреки национальному законодательству. Яблоньский потребовал от главы комиссии по вопросам юстиции связаться с председателем комиссии по обороне для выяснения обстоятельств.

Чиновник объяснил свои действия тем, что на заседании планировалось обсудить вопрос о блокировке экстрадиции Владимира Ж., которого Германия требует выдать по делу о диверсии на «Северных потоках». После минутного перерыва, объявленного главой комиссии, Яблоньский предложил завершить заседание. Большинство членов комиссии поддержали его: за прекращение работы проголосовали 15 депутатов, против — 13, 9 — воздержались.

Среди не принявших участия в голосовании был независимый депутат Томаш Зимох, присутствовавший на заседании комиссии. Свой отказ от голосования он мотивировал тем, что не получил избирательный бюллетень.

«После этого включённый микрофон зафиксировал нецензурные слова председателя комиссии в отношении депутат Зимоха», — уточнили в агентстве. Позже он извинился и пообещал, что такое поведение не повторится.