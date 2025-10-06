«‎Главного» по подрыву «Севпотоков» оставили в польском СИЗО из-за склонности к побегу

Окружной суд Варшавы продлил срок временного ареста гражданина Украины Владимира Журавлёва, которого объявили главным подозреваемым в совершении теракта на газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Об этом сообщил журналистам его адвокат Тимотеуш Папроцкий.

«К сожалению, суд принял сторону прокуратуры и продлил арест моего клиента на 40 дней», — сказал адвокат.

Папроцкий намерен обжаловать решение суда уже в ближайшие дни. Пресс-секретарь Окружного суда Варшавы Анна Пташек сообщила, что суд принял решение об аресте Журавлева «из-за опасения, что он может скрыться». При этом она отметила, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры лишь частично, сократив запрашиваемый срок ареста в 100 дней.

Напомним, что Журавлёв был задержан 30 сентября в Польше по запросу немецких властей. Суд Варшавы арестовал его на семь дней. Германия уже направила в Польшу необходимые материалы для исполнения европейского ордера на арест. Его должны экстрадировать в Берлин. Немецкое следствие считает, что всего в диверсии участвовала группа из семи человек: шкипер, координатор, взрывник и четверо водолазов, которые добрались до объекта на яхте «Андромеда» и подорвали газопровод в сентябре 2022 года.