Подозреваемый в теракте на Северных потоках заявил в суде о своей невиновности
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vismar UK
Гражданин Украины, подозреваемый в организации взрывов на газопроводе «Северный поток», не признал себя виновным в ходе судебного заседания. О его позиции журналистам сообщил адвокат обвиняемого Тимотеуш Папроцкий.
«Он не признаёт свою вину, утверждает, что не совершал никакого преступления во вред Германии. Об этом он заявил суду», — сказал адвокат.
Защитник также отметил, что его клиент постоянно проживает в Польше, занимается предпринимательской деятельностью и никогда не скрывался, выезжая за границу лишь в туристических целях. В настоящее время, по его информации, суд приступил к совещанию для вынесения вердикта, который будет оглашён в этот же день.
Напомним, в конце августа в Италии по запросу немецкой прокуратуры был задержан гражданин Украины, которого подозревают в организации терактов на «Северных потоках». Суд постановил экстрадировать его в Германию. По данным немецких следственных органов, к диверсии была причастна группа из семи человек. В неё, согласно расследованию, входили капитан судна, координатор операции, взрывник и четверо аквалангистов, которые добрались до места на яхте «Андромеда». 30 сентября появилась информация, что в Польше задержан гражданин Украины Владимир З. по этому делу.
