Подозреваемый в теракте на Северных потоках заявил в суде о своей невиновности

Гражданин Украины, подозреваемый в организации взрывов на газопроводе «Северный поток», не признал себя виновным в ходе судебного заседания. О его позиции журналистам сообщил адвокат обвиняемого Тимотеуш Папроцкий.

«Он не признаёт свою вину, утверждает, что не совершал никакого преступления во вред Германии. Об этом он заявил суду», — сказал адвокат.

Защитник также отметил, что его клиент постоянно проживает в Польше, занимается предпринимательской деятельностью и никогда не скрывался, выезжая за границу лишь в туристических целях. В настоящее время, по его информации, суд приступил к совещанию для вынесения вердикта, который будет оглашён в этот же день.