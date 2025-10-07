Валдайский форум
Туск: Польша не хочет выдавать ФРГ украинца по делу «Северных потоков»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footag

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично заявил об отсутствии заинтересованности Варшавы в экстрадиции украинского гражданина, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Литвы.

«Обвинение либо выдача этого гражданина другому государству не находится в сфере интересов Польши и в интересах сохранения достоинства и справедливости», — сказал Туск.

Трансляция выступления польского премьера велась в социальных сетях правительственной канцелярии. Речь идёт о Владимире Журавлёве, чья возможная причастность к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» расследуется немецкими правоохранительными органами.

Подозреваемый в теракте на Северных потоках заявил в суде о своей невиновности

Ранее сообщалось, что в конце августа в Италии по запросу немецких правоохранительных органов был задержан гражданин Украины, подозреваемый в организации диверсии на газопроводах «Северный поток». Суд принял решение о его экстрадиции в Германию, где следствие считает, что к взрывам была причастна группа из семи лиц, включая капитана судна, координатора операции, взрывника и четверых аквалангистов, которые добрались до места на яхте «Андромеда». Дальнейшее развитие событий произошло 30 сентября, когда в Польше был задержан ещё один фигурант этого дела — украинский гражданин Владимир З.

