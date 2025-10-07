Туск: Польша не хочет выдавать ФРГ украинца по делу «Северных потоков»

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично заявил об отсутствии заинтересованности Варшавы в экстрадиции украинского гражданина, подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Литвы.

«Обвинение либо выдача этого гражданина другому государству не находится в сфере интересов Польши и в интересах сохранения достоинства и справедливости», — сказал Туск.

Трансляция выступления польского премьера велась в социальных сетях правительственной канцелярии. Речь идёт о Владимире Журавлёве, чья возможная причастность к подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» расследуется немецкими правоохранительными органами.