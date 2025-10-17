Сектор Газа
17 октября, 12:11

Суд в Польше отказался выдать Германии «‎главного» по подрыву «Севпотоков» украинца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Суд в Варшаве отказался выдать Германии украинца Владимира Журавлёва, подозреваемого в организации взрывов на «Северных потоках», и освободил его из-под стражи. Об этом сообщило агентство PAP.

«Суд отказался выдать Германии подозреваемого в подрыве «Северного потока» Владимира Ж. и отменил его временное заключение под стражу», — говорится в публикации.

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что Варшава не заинтересована в выдаче Украине Журавлёва, которого подозревают в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Украинца задержали польские правоохранители в Прушкуве 30 сентября по европейскому ордеру на арест.

