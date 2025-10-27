Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 октября, 07:06

Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в любой точке Европы

Дональд Туск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина может наносить удары по российским объектам в Европе. Это прозвучало на фоне освобождения польским судом подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток».

«Туск заявил, что решение польского суда, которое отклоняет запрос Германии на экстрадицию одного из лиц, подозреваемых в диверсии на [газопроводе] «Северный поток», указывает, что Украина имеет возможность осуществлять атаки на объекты, имеющие отношение к России, в любой точке европейского континента»,сообщается в статье Politico.

Решение суда от 17 октября касалось украинского гражданина Владимира Журавлёва, которого немецкие правоохранительные органы подозревали в организации диверсии на «Северных потоках». Суд Германии в экстрадиции мужчины отказал.

В Польше разразился скандал из-за фигуранта дела о «Северных потоках» Журавлева

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не заинтересована в экстрадиции украинца, который подозревается в причастности к диверсии на газопроводах «Северный поток». Речь идёт о Владимире Журавлёве, чью возможную связь с подрывами газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» исследуют немецкие правоохранительные органы. В конце августа итальянские власти, действуя по запросу немцев, арестовали гражданина Украины, которого подозревают в организации диверсии на этих газопроводах

Алиса Хуссаин
