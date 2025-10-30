Россия и США
Регион
29 октября, 21:22

«Она исчезнет»: Медведев ответил на предложение об испытании «Посейдона» на Бельгии

Медведев заявил, что при испытании «Посейдона» на Бельгии эта страна исчезнет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatolii Trofimov

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на предложение пользователя социальной сети X, касающееся испытаний новейшего российского оружия. В ходе диалога политик прокомментировал идею об использовании Бельгии в качестве испытательного полигона для подводного аппарата «Посейдон».

Инициатором дискуссии выступил пользователь под ником SelfMade, который в шутливой форме предложил провести дополнительные испытания с использованием территории европейского государства.

«Мне кажется, нужно больше испытаний… С использованием Бельгии в качестве испытательного полигона», — написал он.

Медведев лаконично ответил, что в таком случае Бельгия может прекратить своё существование.

«Тогда Бельгия исчезнет», — парировал зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев высказывался о характеристиках российского подводного комплекса с ядерной энергетической установкой. Он заявил, что «Посейдон» можно по праву считать оружием «Судного дня», а также поздравил всех «друзей» России с успешным испытанием.

Радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Российский лидер назвал это «огромным успехом». Этот аппарат, как утверждается, превосходит российские межконтинентальные ракеты «Сарматы».

