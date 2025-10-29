Медведев назвал «Посейдон» полноценным оружием «Судного дня»

Российский подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергетической установкой можно рассматривать в качестве оружия «Судного дня». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев у себя в канале в мессенджере Max.

«В отличие от «Буревестника», «Посейдон» может в полном смысле рассматриваться как оружие «Судного дня», — написал он. Также в своём сообщении Медведев обратился ко всем «друзьям» России, поздравив их с успешным испытанием «Посейдона».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о проведении успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Российский лидер назвал это «огромным успехом». Этот аппарат, как утверждается, превосходит российские межконтинентальные ракеты «Сарматы». Также отмечалось, что отечественные ядерные торпеды «Посейдон» способны опередить по скорости любой корабль. Они легко могут обойти американскую авианосную группу.