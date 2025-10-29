В Кремле рассказали, как Путин следил за испытаниями подводного «Посейдона»

Президент России Владимир Путин не присутствовал лично на испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой, но был подробно проинформирован об их результатах. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, ему было доложено. Он, естественно, внимательно отслеживал всю информацию», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, «Посейдон» открывает новую эру в укреплении безопасности России. Он подчеркнул, что речь идёт о передовых, прорывных технологиях, которые, помимо оборонного значения, обладают потенциалом для использования в гражданских отраслях экономики.