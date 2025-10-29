В Кремле рассказали, как Путин следил за испытаниями подводного «Посейдона»
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин не присутствовал лично на испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной установкой, но был подробно проинформирован об их результатах. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно, ему было доложено. Он, естественно, внимательно отслеживал всю информацию», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, «Посейдон» открывает новую эру в укреплении безопасности России. Он подчеркнул, что речь идёт о передовых, прорывных технологиях, которые, помимо оборонного значения, обладают потенциалом для использования в гражданских отраслях экономики.
Напомним, ранее Путин объявил о проведении накануне успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Он назвал это «огромным успехом». Новинка, по словам главы государства, даже превосходит межконтинентальные «Сарматы». Также сообщалось, что российские ядерные торпеды «Посейдон» способны опередить по скорости любой корабль. Они легко обставят авианосную группу США или даже ударят по прибрежным городам.