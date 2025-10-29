Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

29 октября, 15:07

Способен «стереть» страны: Life.ru узнал, почему у Запада нет ответа на российский «Посейдон»

Картаполов: «Посейдон» не имеет аналогов в мире и способен нейтрализовать целые государства

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с корреспондентом Life.ru раскрыл уникальные характеристики российского «Посейдона», оснащённого ядерной энергетической установкой. По словам парламентария, данное оружие не имеет аналогов в мире и способно нейтрализовать целые государства.

Картаполов рассказал о мощи ракеты «Посейдон». Видео © Life.ru

Картаполов напомнил, что, когда несколько лет назад Верховный главнокомандующий Владимир Путин впервые продемонстрировал это оружие, западные эксперты отнеслись к нему скептически.

Он отметил, что поставленная президентом задача была успешно выполнена и сегодня «Посейдон» представляет собой мощнейший вид вооружения, против которого не существует эффективных средств противодействия.

«Говорили, что это невозможно, что это неосуществимо. Но это у них неосуществимо. А у нас всё возможно. Противоядия и средств противодействия против него на сегодня нет. Аналогов ни у кого тоже нет», подчеркнул депутат.

Глава думского комитета по обороне также прокомментировал недавние испытания «Посейдона» и ракеты «Буревестник», подчеркнув, что Запад не сможет адекватно ответить на эти разработки. По его словам, демонстрация новых видов вооружения является не «игрой мускулами», а напоминанием международным партнёрам о необходимости вести равноправный диалог, который возможен только при наличии паритета, достигнутого Россией в области прорывных военных технологий.

«У них нет аналогов и нет никаких средств борьбы с нашими разработками. Поэтому пусть думают и считают», — констатировал Картаполов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении накануне успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
