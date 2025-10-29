Радио «Судного дня» передало сообщение после заявления Путина о «Посейдоне»

Вслед за заявлением президента России Владимира Путина об испытании аппарата «Посейдон» прозвучало новое сообщение с радиостанции УВБ-76. На это обратил внимание Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность радиостанции «Судного дня».

В среду в эфире радиостанции неожиданно прозвучало слово — «тормомозг».

Радиостанция УВБ-76 известна своими загадочными сигналами и кодированными сообщениями. Любители конспирологических теорий активно следят за «жужжанием» и пытаются найти смысл или скрытую информацию в переданных кодах.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «Посейдон» полноценным оружием «Судного дня». Он обратился ко всем «друзьям» России, поздравив их с успешным испытанием подводного аппарата. Напомним, российский лидер назвал испытание «Посейдона» с ядерной энергетической установкой «огромным успехом». Этот аппарат, как утверждается, превосходит российские межконтинентальные ракеты «Сарматы».