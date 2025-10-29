«Посейдон» против «Буревестника»: Какое «оружие апокалипсиса» мощнее и почему одно из них — «невозвратное»

Российские стратегические разработки, включая подводный беспилотный комплекс «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник», являются очень серьёзным видом оружия, которому нет аналогов в мире. Такое заявление в беседе с Life.ru прозвучало от военного эксперта Франца Клинцевича.

Глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич охарактеризовал «Посейдон» как важнейший государственный секрет и серьёзный элемент стратегической безопасности России, предназначенный для нанесения ядерного удара по авианосным группировкам и укрепления береговой линии. Это беспилотное подводное средство используется со специальной подводной лодки-носителя. Благодаря значительным энергетическим возможностям аппарат способен длительное время находиться в дежурном состоянии на большой глубине с возможностью активации по необходимости.

Использование такого оружия, которое находится длительный период, практически как воздушный «Буревестник», если оно запущено, разрядить его уже очень сложно. «Посейдон» ещё можно вернуть, а «Буревестник» нельзя. Всё зависит от ядерного заряда, который он несёт, большими возможностями, когда при правильном, продуманном подрыве он создаёт огромную волну цунами, последствия которой, наверное, только телеканалы могут сегодня определить. Об этом оружии мало говорится, удерживаются, это оружие серьёзной разрушительной силы, я бы сказал, оружие апокалипсиса. Франц Клинцевич Военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана

Из-за своей силы применено оно может быть только в безвыходной ситуации, когда враг должен понести серьёзный ущерб. Он подчеркнул, что запущенный боеприпас невозможно перехватить или противостоять ему какими-либо средствами. Цели, которых достигнет оружие, будут уже приведены в негодность.

В контексте общего развития стратегических сил Клинцевич выделил значение всего комплекса перспективных вооружений, включая «Авангард» с «Сарматом», «Буревестник» и «Пересвет». По его оценке, эти уникальные стратегические средства позволяют России сохранять суверенитет, независимость и самодостаточность в современных геополитических условиях, демонстрируя возможности отечественной науки и оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что российские ядерные торпеды «Посейдон» способны опередить по скорости любой корабль. Они легко обставят авианосную группу США или даже ударят по прибрежным городам. Торпеды имеют почти неограниченную дальность удара и высокую скорость, что даёт неоспоримые преимущества в морских боях.