США испытывают трудности в попытках убедить главу украинского режима Владимира Зеленского не препятствовать дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом РИА «Новости» сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, США обещали добиться этого ещё на саммите на Аляске.

«Судя по всему, в этом вопросе возникли определённые трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путём и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию», — сказал он.

Западные страны стремятся вовлечь США в «партии войны», полностью переключив внимание на военную поддержку Украины вместо дипломатического решения кризиса. Лавров подчеркнул, что это осложняет работу по мирному урегулированию и затрудняет достижение согласия на международном уровне.