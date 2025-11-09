Лавров: США походу трудно убедить Зеленского не мешать урегулированию конфликта
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
США испытывают трудности в попытках убедить главу украинского режима Владимира Зеленского не препятствовать дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом РИА «Новости» сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, США обещали добиться этого ещё на саммите на Аляске.
«Судя по всему, в этом вопросе возникли определённые трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путём и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию», — сказал он.
Западные страны стремятся вовлечь США в «партии войны», полностью переключив внимание на военную поддержку Украины вместо дипломатического решения кризиса. Лавров подчеркнул, что это осложняет работу по мирному урегулированию и затрудняет достижение согласия на международном уровне.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе темпов урегулирования конфликта на Украине для его терпения «последней капли» не существует. По словам американского лидера, иногда необходимо дать сторонам «выпустить пар», прежде чем можно оценивать готовность к переговорам. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф подчеркнул, что конфликт остаётся сложным, но в процессе урегулирования наблюдаются некоторые положительные сдвиги.
