Кислица: Слова об остановке переговоров с Россией придумали журналисты

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица опроверг сообщения о том, что Киев якобы официально приостановил мирные переговоры с Москвой. В среду украинские СМИ распространили информацию о прекращении переговоров с Россией, ссылаясь на статью The Times. Кислица подчеркнул, что это не его слова, а вывод журналистов.

В статье The Times говорилось, что дипломат объявил о прекращении переговоров с Россией из-за отсутствия прогресса. Позднее Кислица пояснил, что это не его слова, а вывод журналистов.

«Уважаемые редакторы, переводчики и невинные читатели, следует отличать авторские мнения и предположения журналистов и корреспондентов от прямых цитирований тех, у кого берут интервью», – написал дипломат в соцсетях.

На самом деле Кислица в интервью говорил о том, что переговоры продвигаются медленно и не дали значительного прогресса, в чём он традиционно обвинил российскую сторону. Москва, по его словам, проявляла «жёсткий мандат» и провокационное поведение в ходе встреч. Кислица подчеркнул, что Киев продолжает стремиться к диалогу и надеется на поддержку международных партнёров для продвижения переговорного процесса.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Украина снова сорвала обмен пленными. По её словам, из 1200 запланированных обменов состоялось менее 30%.