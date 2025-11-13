Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 22:14

Кислица: Слова об остановке переговоров с Россией придумали журналисты

Сергей Кислица. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sergíy Kyslytsya

Сергей Кислица. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Sergíy Kyslytsya

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица опроверг сообщения о том, что Киев якобы официально приостановил мирные переговоры с Москвой. В среду украинские СМИ распространили информацию о прекращении переговоров с Россией, ссылаясь на статью The Times. Кислица подчеркнул, что это не его слова, а вывод журналистов.

В статье The Times говорилось, что дипломат объявил о прекращении переговоров с Россией из-за отсутствия прогресса. Позднее Кислица пояснил, что это не его слова, а вывод журналистов.

«Уважаемые редакторы, переводчики и невинные читатели, следует отличать авторские мнения и предположения журналистов и корреспондентов от прямых цитирований тех, у кого берут интервью», – написал дипломат в соцсетях.

На самом деле Кислица в интервью говорил о том, что переговоры продвигаются медленно и не дали значительного прогресса, в чём он традиционно обвинил российскую сторону. Москва, по его словам, проявляла «жёсткий мандат» и провокационное поведение в ходе встреч. Кислица подчеркнул, что Киев продолжает стремиться к диалогу и надеется на поддержку международных партнёров для продвижения переговорного процесса.

СМИ Украины приписали Кислице вывод газеты The Times о переговорах
СМИ Украины приписали Кислице вывод газеты The Times о переговорах

Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Украина снова сорвала обмен пленными. По её словам, из 1200 запланированных обменов состоялось менее 30%.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar