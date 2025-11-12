Россия и США
12 ноября, 18:49

Захарова обвинила Украину в срыве договорённостей по обмену пленными

Обложка © Telegram / МИД России

Украина сорвала очередной запланированный обмен пленными, нарушив достигнутые договорённости. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подтверждаю. «Творческих дискуссий» с ними никто вести не собирался. Были сделаны конкретные предложения, в частности по обменам пленными. Так вот, последние обещания по обменам киевский режим сорвал — из 1200 договорённых поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать», — написала Захарова у себя в телеграм-канале.

Песков: Россия всё ещё открыта к переговорам, но Киев не хочет общаться
Напомним, по оценке украинского руководства, переговоры с Россией являются непродуктивными. Украинская дипломатия, по заявлению замглавы МИД Сергея Кислицы, сочла диалог непродуктивным и приняла решение о его завершении. Представитель также добавил, что с начала лета Киев при содействии иностранных партнёров пытался договориться о проведении саммита между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
