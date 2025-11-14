Украина изначально не проявляла готовность к мирным переговорам с Россией. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, который раскритиковал действия киевского режима.

Дипломат отметил, что Киев с самого начала утверждал о стремлении к миру под «определённым принуждением».

«Как только на горизонте появлялась возможность политико-дипломатического урегулирования, Украина включала так называемую мирную риторику, предлагая какие-нибудь абсурдные вещи», — приводят комментарий посла «Известия».

Мирошник добавил, что после подобных заявлений Киев обычно инициировал террористические акты и усиливал обстрелы, из-за чего росло количество жертв среди мирного населения.

«То есть на практике планов на урегулирование у Украины не было», — подытожил он.