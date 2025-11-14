В МИД РФ заявили о недобросовестном подходе Украины к переговорам с РФ
Украина изначально не проявляла готовность к мирным переговорам с Россией. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, который раскритиковал действия киевского режима.
Дипломат отметил, что Киев с самого начала утверждал о стремлении к миру под «определённым принуждением».
«Как только на горизонте появлялась возможность политико-дипломатического урегулирования, Украина включала так называемую мирную риторику, предлагая какие-нибудь абсурдные вещи», — приводят комментарий посла «Известия».
Мирошник добавил, что после подобных заявлений Киев обычно инициировал террористические акты и усиливал обстрелы, из-за чего росло количество жертв среди мирного населения.
«То есть на практике планов на урегулирование у Украины не было», — подытожил он.
Ранее об отсутствии у Украины стремления к миру заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Несмотря отсутствие у Киева желания общаться, Россия остаётся открыта к мирным переговорам, о чём неоднократно заявляли в Кремле.
