Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

14 ноября, 04:16

В МИД РФ заявили о недобросовестном подходе Украины к переговорам с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украина изначально не проявляла готовность к мирным переговорам с Россией. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, который раскритиковал действия киевского режима.

Дипломат отметил, что Киев с самого начала утверждал о стремлении к миру под «определённым принуждением».

«Как только на горизонте появлялась возможность политико-дипломатического урегулирования, Украина включала так называемую мирную риторику, предлагая какие-нибудь абсурдные вещи», — приводят комментарий посла «Известия».

Мирошник добавил, что после подобных заявлений Киев обычно инициировал террористические акты и усиливал обстрелы, из-за чего росло количество жертв среди мирного населения.

«То есть на практике планов на урегулирование у Украины не было», — подытожил он.

Ранее об отсутствии у Украины стремления к миру заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Несмотря отсутствие у Киева желания общаться, Россия остаётся открыта к мирным переговорам, о чём неоднократно заявляли в Кремле.

Лия Мурадьян
