16 ноября, 03:20

Орбан заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, конфликт на Украине может завершиться в скором времени. Об этом он заявил в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру на платформе YouTube.

«Думаю, что мы очень близки к миру», — сказал Орбан.

Премьер уточнил, что Западу для достижения мира нужна единая позиция, поскольку сейчас по Украине нет консенсуса. По его словам, США при американском лидере Дональде Трампе выступают за мир, а Европа — за продолжение конфликта для улучшения своих переговорных позиций.

Орбан называет иррациональной поддержку Европой Киева, поскольку у Украины нет шансов на победу. Европа тратит на это огромные средства, в которых сама нуждается, а в Киеве тем временем бушуют коррупционные скандалы. По оценке венгерского премьера, переход всей территории Донецкой Народной Республики под контроль Российской Федерации является неизбежным.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к приостановке. Министр выразил мнение, что перспектива достижения мирного соглашения становится всё более реалистичной. Он подчеркнул, что Турция обладает необходимым опытом и пользуется доверием всех сторон для организации такого переговорного процесса.

