15 ноября, 19:24

Умеров заявил о подготовке обмена пленными с Россией к Новому году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Украина ведёт переговоры о новом обмене пленными с Россией. Как заявил секретарь СНБО Рустем Умеров, в этом процессе участвуют посредники из Турции и ОАЭ, цель — возобновить обмен военнопленными с РФ к новогодним праздникам.

«В эти дни провёл консультации при посредничестве партнёров в Турции и Объединённых Арабских Эмиратах о возобновлении процесса обменов. В результате этих переговоров стороны согласились активировать стамбульские договорённости», — написал Умеров в своём телеграм-канале.

Он добавил, что предметом переговоров является возможный обмен, в рамках которого на родину могут вернуться ещё 1200 украинских граждан. Умеров сообщил, что в скором времени состоятся технические консультации, по итогам которых будут утверждены все процедурные и организационные аспекты, связанные с данным вопросом.

Ранее Украина сорвала очередной запланированный обмен пленными, нарушив достигнутые договорённости. Напомним, по оценке украинского руководства, переговоры с Россией являются непродуктивными. Украинская дипломатия, по заявлению замглавы МИД Сергея Кислицы, сочла диалог непродуктивным и приняла решение о его завершении. Представитель также добавил, что с начала лета Киев при содействии иностранных партнёров пытался договориться о проведении саммита между главарём киевского режима Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

