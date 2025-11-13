Секретарь СНБО Рустем Умеров, фигурирующий в скандальном деле бизнесмена и соратника нынешнего киевского главаря Тимура Миндича, не спешит с возвращением на Украину, где в обществе и медиа-пространстве уже возникают вопросы о его дальнейших планах. О своих перемещениях чиновник сообщил в своих соцсетях.

По словам Умерова, после рабочего визита в Турцию он отправился в Катар, где провёл встречу с премьер-министром. При этом секретарь СНБО не уточнил никаких деталей относительно сроков своего возвращения на родину, равно как и не проинформировал общественность о результатах переговоров по обмену пленными в Стамбуле, на которые, по его заверению, он и направлялся. Стоит отметить, что ни украинская, ни российская, ни турецкая стороны официально не подтверждали факт проведения таких переговоров.

Напомним, на Украине вскрыли роль Умерова в коррупционных схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского. Он выехал за границу перед проведением масштабных обысков по обвинению в коррупции. Это спровоцировало панику в кругу киевского руководства, где, согласно обвинениям, коррупционными махинациями были охвачены едва ли не все приближённые Зеленского. Украинские антикоррупционные следователи заявили, что взяточники в Киеве вывели из энергетики целых 100 миллионов долларов. В связи с этим в столице бизнесмена Миндича даже прозвали «кошельком» Зеленского. По слухам, именно на его средства будущий президент смог сделать себе карьеру.