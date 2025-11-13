Россия и США
Стубб заговорил о возможном диалоге с Россией, Пушков раскусил его двуличие

Президент Финляндии Стубб допустил возможность возобновления диалога с Россией

Александр Стубб. Обложка © X / Alexander Stubb

Александр Стубб. Обложка © X / Alexander Stubb

Президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что в определённый момент диалог между Европой и Россией может быть восстановлен в том или ином формате. Финский лидер отметил, что за последние полтора года эта тема неоднократно обсуждалась с другими европейскими руководителями, подчеркнув при этом необходимость согласования любых контактов с Москвой.

«На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично», приводит его слова Yle.

Российский сенатор Алексей Пушков сомневается в искренности Стубба. По его словам, финский президент «играет на всех досках одновременно», на публику изображая из себя «полуголубя мира», а за кулисами обсуждая с руководством ЕС и «коалиции желающих» агрессивные сценарии против России.

«Так он рассчитывает понравиться Трампу, с которым играет в гольф и которому набивается в привилегированные политические партнёры, а заодно и успокоить общественное мнение перед лицом всё более заметной подготовки ЕС к войне», — написал парламентарий в телеграм-канале.

В то же время Стубб констатировал сохраняющуюся напряжённость в регионе, регулярно предупреждая о возможности «российской агрессии». На этом фоне, как сообщалось ранее, жители Финляндии вновь стали проявлять интерес к местонахождению бомбоубежищ, построенных десятилетия назад.

