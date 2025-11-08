В Финляндии вспомнили о бомбоубежищах из-за страха перед Россией

Ранее сообщалось, что бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен намерен запросить политическое убежище в России, объяснив своё решение давлением и «травлей» со стороны финских СМИ. Он отметил, что считает финнов и русских «одним народом». До этого Туртиайнен избирался в парламент от партии «Истинные финны», а после исключения с 2019 по 2023 годы представлял партию «Власть принадлежит народу». Кроме того, финский парламент пытается взыскать с него более 30 тысяч евро в виде грантов за 2022–2023 годы, так как он не предоставил отчёт о расходовании этих средств.