В Финляндии вспомнили о бомбоубежищах из-за страха перед Россией
Обложка © ТАСС / AP / Emma Burrows
Жители Финляндии снова интересуются местонахождением бомбоубежищ, построенных десятки лет назад, из-за опасений возможного конфликта с Россией. Об этом сообщило издание The New York Times.
«Финляндия десятилетиями бурила пещеры в своих скальных породах. Теперь, когда Россия поднимает голову, нервные финны хотят знать: «Где моё убежище?» — говорится в материале.
В Хельсинки обеспокоены затяжным конфликтом на Украине, а президент Финляндии Александр Стубб регулярно предупреждает о возможном возобновлении российской агрессии. Эти страхи усилили интерес граждан к ранее построенной обширной сети бомбоубежищ по всей стране.
Ранее сообщалось, что бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен намерен запросить политическое убежище в России, объяснив своё решение давлением и «травлей» со стороны финских СМИ. Он отметил, что считает финнов и русских «одним народом». До этого Туртиайнен избирался в парламент от партии «Истинные финны», а после исключения с 2019 по 2023 годы представлял партию «Власть принадлежит народу». Кроме того, финский парламент пытается взыскать с него более 30 тысяч евро в виде грантов за 2022–2023 годы, так как он не предоставил отчёт о расходовании этих средств.
