Yle: Житель РФ незаконно пересёк границу с Финляндией и попросил убежища

Житель России незаконно пересёк границу с Финляндией. Инцидент произошёл утром в районе Кариканкаа неподалёку от города Кухмо в провинции Кайнуу, которая граничит с РФ. Как сообщает Yle, его задержали 18 сентября.

Мужчина прошёл границу по суше и сразу после задержания заявил о желании подать прошение на предоставление убежища. Как отмечает источник, сейчас финские власти рассматривают его запрос и выясняют все обстоятельства незаконного пересечения.