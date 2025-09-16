Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 14:48

Финны отказались убирать дорожные указатели с городами РФ

Yle: Замена указателей с городами РФ может стоить сотни тысяч евро для Финляндии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ingo70

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ingo70

Полная замена дорожных указателей с указанием российских городов потребует от Финляндии значительных финансовых затрат, оцениваемых в сотни тысяч евро. Об этом во вторник сообщил национальный телерадиовещатель Yle со ссылкой на эксперта транспортной инфраструктуры Туомаса Эстермана.

Специалист пояснил, что по всей стране установлены сотни указателей с направлениями на Мурманск, Кандалакшу, Костомукшу, Сортавалу и Санкт-Петербург. Муниципальные власти в настоящее время не планируют их замену из-за чрезвычайно высокой стоимости проекта и временного характера закрытия границы с Россией.

Эксперт отметил, что масштаб работ по замене указателей настолько значителен, что не требует спешки, однако вопрос может быть пересмотрен в случае постоянного закрытия границы. Дополнительную сложность составляет необходимость координации между различными муниципалитетами и транспортными ведомствами при реализации такого проекта.

Напомним, что данное решение финских властей действует до дальнейшего уведомления с ноября 2023 года, когда были введены ограничения на фоне якобы неконтролируемого потока мигрантов из третьих стран. Финские власти ранее обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла, назвав эти обвинения проявлением двойных стандартов Запада.

В Эстонии не оценили идею закрытия границ с Россией
В Эстонии не оценили идею закрытия границ с Россией

Напомним, Финляндия терпит серьёзные негативные последствия после разрыва экономических связей с Россией. К причинам этого относятся прекращение поставок миллионов кубометров древесины для лесной промышленности, многомиллиардные убытки финских компаний от потерянных инвестиций в России, а также полная остановка приграничной торговли и транзитных перевозок.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar