Полная замена дорожных указателей с указанием российских городов потребует от Финляндии значительных финансовых затрат, оцениваемых в сотни тысяч евро. Об этом во вторник сообщил национальный телерадиовещатель Yle со ссылкой на эксперта транспортной инфраструктуры Туомаса Эстермана.

Специалист пояснил, что по всей стране установлены сотни указателей с направлениями на Мурманск, Кандалакшу, Костомукшу, Сортавалу и Санкт-Петербург. Муниципальные власти в настоящее время не планируют их замену из-за чрезвычайно высокой стоимости проекта и временного характера закрытия границы с Россией.

Эксперт отметил, что масштаб работ по замене указателей настолько значителен, что не требует спешки, однако вопрос может быть пересмотрен в случае постоянного закрытия границы. Дополнительную сложность составляет необходимость координации между различными муниципалитетами и транспортными ведомствами при реализации такого проекта.

Напомним, что данное решение финских властей действует до дальнейшего уведомления с ноября 2023 года, когда были введены ограничения на фоне якобы неконтролируемого потока мигрантов из третьих стран. Финские власти ранее обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла, назвав эти обвинения проявлением двойных стандартов Запада.