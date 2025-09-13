Единый день голосования
13 сентября, 13:11

Премьер Финляндии перечислил плачевные последствия разрыва связей с Россией

Премьер Финляндии Орпо признал падение экономики из-за разрыва связей с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Photo Corner

Финляндия терпит серьёзные негативные последствия после разрыва экономических связей с Россией. Об этом в интервью телерадиовещателю Yle заявил премьер-министр Петтери Орпо. У него спросили о причинах слабого экономического роста Финляндии по сравнению с другими странами Европы.

Орпо перечислил конкретные потери, включающие прекращение поставок миллионов кубометров древесины для лесной промышленности, многомиллиардные убытки финских компаний от потерянных инвестиций в России, а также полную остановку приграничной торговли и транзитных перевозок. Он также упомянул проблему закрытия воздушного пространства, которое значительно увеличило логистические расходы для авиакомпаний.

«Всё это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому», — сказал премьер-министр и отметил, что эти факторы создают устойчивую атмосферу неопределённости, которая тормозит экономическое развитие страны.

Ранее стало известно, что отношения между Россией и Финляндией, которые выстраивались на взаимной выгоде, были полностью разрушены по инициативе Хельсинки. На данный момент полная тишина стоит даже на границе стран, хотя раньше там было очень многолюдно.

