Медведев предупредил, что Россия больше не будет миндальничать с Финляндией

Финляндия может оказаться в плачевном положении, если не придёт к осознанию невозможности развязывания противостояния с Россией, тем более что Москва больше не намерена «миндальничать». Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикуемой ТАСС колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

«Строя в припадке реваншизма новую «линию Маннергейма» (читай: готовя военную инфраструктуру для очередной агрессии против России), финскому истеблишменту главное — не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда», — отметил политик.

Медведев заверил, что никто больше не собирается «миндальничать» с финскими властями, как раньше, а также «читать им добрые сказки про муми-троллей». Своё предупреждение чиновник закончил фразой: «Sitä saa, mitä tilaa - что заказываешь, то и получаешь».