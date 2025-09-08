Мессенджер MAX
8 сентября, 15:03

Медведев обвинил Финляндию в подрыве безопасности в регионе

Медведев: Выход Хельсинки из Оттавской конвенции подрывает безопасность региона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fujilovers

Финляндия целенаправленно подрывает региональную безопасность, принимая решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Такое заявление сделал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для ТАCС.

«Хельсинки выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, пренебрегая взятыми на себя обязательствами следовать принципам гуманитарного разоружения, и тем самым намеренно подрывает региональную безопасность», — пишет он в публикации.

Медведев подчеркнул, что в то же время Хельсинки участвуют в беспрецедентном количестве активностей военного характера. Он напомнил о проведении крупнейших артиллерийских маневров Lightning Strike 24 на полигоне Роваярви в ноябре 2024 года, а также учений Northern Strike 125, Northern Star 25 в Лапландии, военно-воздушных Atlantic Trident 25 и операций сил специального назначения Southern Griffin 25, запланированных на май, июнь и август-сентябрь текущего года.

Ранее Дмитрий Медведев сказал, что Финляндия создаёт плацдарм для удара по России, а НАТО активно в этом участвует. В частности речь идёт о размещении командного пункта сухопутных сил военного блока в Лапландии. Также он заявил, что Хельсинки собственноручно уничтожил отношения с Москвой, которые выстраивались десятилетиями и пригрозил, что Россия пересмотрит свою позицию в отношении репараций за нанесённый финнами в ходе Великой Отечественной войны ущерб.

  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
