Медведев обвинил Финляндию в подрыве безопасности в регионе

Финляндия целенаправленно подрывает региональную безопасность, принимая решение о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Такое заявление сделал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для ТАCС.

«Хельсинки выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, пренебрегая взятыми на себя обязательствами следовать принципам гуманитарного разоружения, и тем самым намеренно подрывает региональную безопасность», — пишет он в публикации.

Медведев подчеркнул, что в то же время Хельсинки участвуют в беспрецедентном количестве активностей военного характера. Он напомнил о проведении крупнейших артиллерийских маневров Lightning Strike 24 на полигоне Роваярви в ноябре 2024 года, а также учений Northern Strike 125, Northern Star 25 в Лапландии, военно-воздушных Atlantic Trident 25 и операций сил специального назначения Southern Griffin 25, запланированных на май, июнь и август-сентябрь текущего года.